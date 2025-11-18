話題沸騰のドラマ「じゃあつく」「あんたが」こと、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）。エンタメに詳しい村瀬まりもさんは「本作がウケているのは、竹内涼真の熱演とコミカルな描写だけでなく、女性が食事を作らなければならないという圧をリアルに描いているからではないか」という――。■「料理するのが女の幸せ」と決めつける主人公「男が朝から料理するわけないだろ」「（女性の後輩に）弁当ぐらい作れ。料理しない？