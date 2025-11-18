ロサンゼルス・ドジャースは11月14日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）がMLBのMVPを獲得したことを報告した。 投稿には、茶色のコーディネートで統一した大谷と妻・真美子さん、そして愛犬のデコピンが登場している。大谷はMVPを発表する番組に中継で出演し、真美子さんとデコピンとともにソファに座って結果を待った。 ドジャースは「UNANIMOUS MVP」と綴り、大谷が満場一致でMVPに選ばれた