ロサンゼルス・ドジャースは11月14日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）がMLBのMVPを獲得したことを報告した。

投稿には、茶色のコーディネートで統一した大谷と妻・真美子さん、そして愛犬のデコピンが登場している。大谷はMVPを発表する番組に中継で出演し、真美子さんとデコピンとともにソファに座って結果を待った。

ドジャースは「UNANIMOUS MVP」と綴り、大谷が満場一致でMVPに選ばれたことを紹介。また、大谷にとっては3年連続のMVP受賞となった。

公開された写真は受賞が分かった瞬間のものだ。大谷は真美子さんの肩を抱き寄せ、2人の間に挟まれているデコピンに喜びのキスをした。大谷一家の背後には3人の関係者も待機しており、喜びを分かち合った。仲睦まじい家族の姿には「愛を感じます」「これ以上の幸せ写真ある？？」といったコメントが寄せられている。

この投稿には、Instagramユーザーから「なんや！？なんや？！って感じだね」「デコピンかわいすぎる」「最高な３ショット」「絵に描いたような家族」「デコピンぶちゅ～～」「大谷さんブラボー！」「デコイカラー」「ステキな家族」「ご主人さまの喜びを受けとめるデコピン可愛すぎ」「デコピンはこの表情w」「大谷翔平選手の手に優しさが現れてる」などコメントが寄せられた。