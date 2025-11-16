Image: shutterstock AI生成画像・動画がネットにたくさん出回り、ときにそれがフェイクニュースとして拡散され、信じてしまう人がいます。AI生成コンテンツが非常にリアルになってきていて見分けにくいのが問題。これ、ヴィジュアルだけの話ではないんです。オーディオコンテンツでも同じことが起きています。フランス発の音楽ストーリーミングサービス、Deezerの調査によれば、大半の人が