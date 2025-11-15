お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が15日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの藤本美貴（40）の呼び方について語った。ゲストのモデル・SHIHOから「なんて呼んでる？」とお互いの呼び方について質問された庄司と藤本。藤本は「智ちゃんです」と庄司の呼び方を明かした。対する庄司は「美貴ちゃんです」と告白。SHIHOに「ミキティじゃないんだ？」とツッコまれると、隣の藤本からは「1回