タレントの藤本美貴（40）が2月7日、YouTubeチャンネルを更新。貴重な水着姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】藤本美貴の貴重な水着姿（複数カット）2009年7月に、お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女を育てている藤本。2026年2月7日、「こんなミキティ見た事ない！ハワイのプールで大はしゃぎ!!」と題し、YouTubeチャンネルを更新。庄司が編集した家族旅行の動画を