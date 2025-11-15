サイゼリヤが2025年6月25日に一部店舗で開始したモーニングメニュー「朝サイゼ」。その後も対象店舗を増やし、11月には千葉・埼玉エリアも含めた4店舗で新たに提供を開始します。サイゼの朝食……その実力やいかに。気になって仕方がなかったので、サービスが広がりつつあるこのタイミングで、実際に食べに行ってみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■千葉・埼玉エリアを含む4店舗が新たに提供開始