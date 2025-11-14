創業103年の和菓子店「木挽町よしや」で、訪日外国人による予約商品の無断キャンセルが相次いでいる。名物どら焼きは手作りで人気だが、50〜100個単位のキャンセルもあり、店主は「大きな痛手」と語る。街からは「前払い制」や「カード決済」などの対策案が寄せられるが、設備投資が難しい小規模店では対応に苦慮している。相次ぐ訪日外国人の“無断キャンセル”東京・銀座の和菓子店で、一部の外国人観光客による無断キャンセルが