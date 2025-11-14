藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者の佐々木勇気八段（31）を4連勝で退け、5連覇した第38期竜王戦7番勝負第4局2日目から一夜明けた14日、京都市内で会見に臨んだ。連続5期で史上3人目の永世竜王、4人目の永世3冠をいずれも最年少で達成した。第4局でシリーズが終了したため、第5局以降の3局が消滅した。年内のタイトル戦は1カ月半を残してこれで終了。次回タイトル戦は7番勝負が年明けに開幕するALSOK杯第75期王将戦（