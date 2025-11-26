ニューストップ > 国内ニュース > いい風呂の日「炭酸浴」始めよう PR企画 コラボニュース いい風呂の日「炭酸浴」始めよう 2025年11月26日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと なかなか眠れず、疲れが溜まっていく…それ「寒暖差疲労」かもしれません 「そんなとき一番手軽な方法として『炭酸浴』がおすすめです」と早坂教授 寒さで縮んだ血管を末端まで拡張し、体を温めて質の良い睡眠に繋がるそう ・炭酸浴について詳しく知る／花王ヘルスケアナビ kao.co.jp/health-care 記事を読む おすすめ記事 元TOKIO国分太一氏が会見「心よりお詫び申し上げます」“傷付けてしまった”当事者やファン、関係者に謝罪 2025年11月26日 14時15分 「介護に疲れた」100歳の母親を殺害か 79歳息子を逮捕 2025年11月26日 7時47分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分