ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースのスタン・カステン社長が「カネで優勝を買っている」との一部論調に猛烈に反論した。豊富な資金力に任せて大型契約を続けることで?悪の帝国?ともヤユされ、最近もＮＦＬ元スター選手のジェイソン・ケルシー氏が「カネで優勝を買うだけだ。世界一バカげている」と批判して物議を醸したばかり。こうした風評にカステン氏がポッドキャスト「スタークビル」に主演し、舌鋒鋭くまくした