みんなの心をわしづかみ『関ジャニ∞』（現SUPER EIGHT）と、『NEWS』の元メンバーである内博貴（39）が、10月27日にインスタグラムを開設。同28日に初めてのインスタライブを行った。開始早々から、今や禁句ワードとなっている「ジャニーズ」と発言してしまうなど、SNSに不慣れな内は「初心者ならではのさまざまな″やらかし″をしてしまった」（芸能ライター）という。大阪府出身の内は、1999年にジャニーズ事務所（当時）に入所