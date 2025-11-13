三菱自動車は11月5日、2025年4〜9月期の連結決算で、最終的な収支を示す純損益が92億円の赤字に転落したと発表した。米トランプ政権の高関税で営業利益が277億円押し下げられ、主力の東南アジアや米国での販売減少も響いた。世界販売台数は実に6％減となった。【画像】京大工学部出身の加藤社長「27年半ばにタイの一部工場の生産を休止することも発表。かつては『ASEANに強い三菱』と言われていたが、今は昔。中国勢に押されて苦