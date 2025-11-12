Image: Amazon.co.jp この記事は2025年6月11日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「Echo Show 5」は、Amazonが開発・販売しているスマートディスプレイで、天気予報やニュース、音楽再生やビデオ通話などを手軽に楽しむことができます。「Echo Show 5（第3世代）」は、前世代よりもスピーカーが高