「Echo Show 5」は、Amazonが開発・販売しているスマートディスプレイで、天気予報やニュース、音楽再生やビデオ通話などを手軽に楽しむことができます。

「Echo Show 5（第3世代）」は、前世代よりもスピーカーが高性能に。音楽を聴くのはもちろん、Echoデバイスを持っている人同士でビデオ通話を楽しんだり、スマートホーム製品と連携して家電を操作したり、さまざまな楽しみ方ができるアイテムです。一度頼り始めるともう手放せなくなっちゃいますよ。

新型プロセッサ採用で処理速度が20%向上

ディスプレイの大きさは第2世代と同じく5.5インチなのですが、大きく変わったのが処理速度です。旧型のプロセッサと比較すると20%の高速化に成功しています。

Alexa（アレクサ）に話しかけて、アラームやタイマーをセットしたり、睡眠用の音楽をかけたりすることもストレスなく行うことができます。また、忙しい朝にスマートホームの定型アクションを実行したり、予定や天気を確認したりすることも可能なんです。

日常生活の中で、何かと手助けをしてくれる「Echo Show 5（第3世代）」。迷っているのなら買いです！

テレビ電話や映画鑑賞も

これだけのコンパクトサイズながら映像も写せるため、テレビ電話はもちろん、映画鑑賞やYouTubeの動画も流せます。スマートフォトフレームとして写真を表示させることだってOKです。しかもプライム会員なら、Amazon Photosで写真の保存も容量制限なしなんです。

また、内蔵カメラを使って外出先から家族やペットの様子をチェックでき、対応するドアベルやカメラをご利用の場合は玄関前の映像もEcho Show 5で確認もできるので、ペットのいるご家庭にもオススメ。

生活に欠かせないパートナー

Alexa対応のスマートホーム製品と連携しておけば、ベッドに横になった状態で「アレクサ電気を消して」と話しかければ消灯してくれますし、「エアコンを消して」と話しかければ停止させてくれるんです。

万が一足をケガしてしまったり、病気で寝込んでしまったりした時でもこれなら安心。「Echo Show 5（第3世代）」が生活をサポートしてくれます。

