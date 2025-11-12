スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）に出演していた19歳の女優・今森茉耶が降板することになった。未成年での飲酒行為が認められたためだという。【写真】41歳の“戦隊”と不倫疑惑が報じられた19歳グラドル41年前の忘れられない交代劇「彼女の飲酒が確認されたのは8日土曜日の午後。東映は今森さんをこの役から降板させることを決定。所属事務所も今森さんとの契約を解除しました」