オークネットは大幅３日続伸している。１１日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を６２０億円から６２５億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を８２億円から９０億５０００万円（同２９．２％増）へ、純利益を５１億円から５５億円（同２２．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２３円から３３円へ引き上げ、年間配当予想を５５円（前期３８円）としたことが好感されている。