今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国がベテランズデーのため市場参加者が限られ、やや不安定な相場となる可能性がありそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円７０～１５４円７０銭。 この日は午前１０時過ぎに一時１５４円４９銭近辺と２月中旬以来、約９カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。米政府機関の一部閉鎖解除への期待が高まるなか、リスク選好のドル買いが優勢となった。今晩はベ