「近所にゴミ出しに行くのすら怖い。命がけというか、遭遇しそうで……」そう話すのは岩手県在住の男性。遭遇を恐れる相手は、現在東北地方を中心に、人里などでの出没が相次いでいるクマだ。相次ぐクマによる被害「私が住んでいる地域は市街地ですが、昨日は保育園から程近いエリアに出た。比べるものじゃないけど、もう昨年の県内の殺人件数と同じくらい、クマに殺されています。生活しているうえで、精神的にやられつつありま