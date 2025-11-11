寒い季節に向けてそろそろシューズも新調したい……。これから買うなら、足元からシーズンムードを盛り上げてくれる素材感のものがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場した「ムートン風シューズ」。暖かみのある素材感やボリュームのあるシルエットでコーデのアクセントになりそうなので、ぜひ取り入れて秋冬コーデでヘビロテして。 嬉