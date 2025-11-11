この記事をまとめると ■アメリカでは日本車のHEVモデルが注目を集めている ■レンタカーをアメリカで借りようとすると日本車か韓国車の割合が多い ■アメリカンブランドであっても生産国がアメリカでないモデルも少なくない アメリカでは日本車を買うことがステータス 2024年暦年締めでの年間新車販売台数でみると、アメリカ国内における日系ブランドのシェアは37％強となっている。これは、国土の広いアメリカ全土を網羅しての