ほっかほっか亭、“独特書体”ロゴ作者の捜索が『ナイトスクープ』に採用オリコンニュース

「探偵!ナイトスクープ」放送日程が決定 ほっかほっか亭が公式Xで発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ほっかほっか亭は24日、公式Xで「探偵!ナイトスクープ」の放送日を発表した
  • 11月21日23時17分〜に決定し、書体のデザイナーを探していると報告
  • 50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子