この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ほっかほっか亭は24日、公式Xで「探偵!ナイトスクープ」の放送日を発表した 11月21日23時17分〜に決定し、書体のデザイナーを探していると報告 50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していた