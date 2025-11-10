ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「てめぇだよ！」JR山手線で男性客激怒 Xで動画が投稿される 山手線 時事ニュース J-CASTニュース 「てめぇだよ！」JR山手線で男性客激怒 Xで動画が投稿される 2025年11月10日 13時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR山手線の電車内で年配男性客が怒鳴る動画がXで話題になっている 携帯電話で通話し続ける年配女性客に男性客が「てめぇだよ！」と怒鳴るもの 動画の投稿者は「どちらも自己中心的な方なのかと見受けました」と述べた 記事を読む おすすめ記事 IHG、世界65都市以上のホテルでセール 最大30％オフ 2025年10月29日 22時15分 イチロー氏が“苦言”「かっこ悪い」 全力疾走後の振る舞いにチクリ「あれが嫌い」 2025年11月10日 6時10分 “ガラス張りのドア”に激突する人続出…目印で対策施すも「まだぶつかる」 トルコ 2025年11月4日 18時58分 【実話】「これ以上ぐちゃぐちゃしゃべるな」娘を否定し続ける母親に夜逃げ屋社長が激怒【著者に聞く】 2025年11月5日 22時58分 合コンで男子から「負け美女だ！」と思われてしまう女子９パターン 2025年11月7日 17時0分