「AI時代に備えよ」--。その言葉を信じ、高額な自己投資として費用と時間を投じて猛勉強した人たちがいます。当然、彼らは輝かしい未来を確信していたはずです。しかしいま、彼らが学んだスキルそのものを、AIが猛スピードで代替しはじめています。本記事では、Aさんの事例とともにAI時代のスキルの陳腐化について、IT講師兼FPの川淵ゆかり氏が解説します。新卒で入社した企業は、退職代行であっさり退職会社経営者を父に持つAさん