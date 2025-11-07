テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が７日に放送され、タレントの長嶋一茂石原良純高嶋ちさ子が出演。サバンナ高橋茂雄が進行を務めた。高橋は番組の重大発表として「ザワつく！大晦日やることにしました」と報告した。高嶋が「別にサプライズ感がない。やりませんっていう方が…」と苦笑。良純は「盛り上がりましょうよ？」とフォローした。高橋は続けて「午後５時から６時間半お送りしたいと思います。さらにですね