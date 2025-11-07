11月7日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでクレディ・アグリコル証券チーフエコノミストの会田卓司氏と、70歳定年について意見を交わした。 寺島アナ「明治安田生命保険は2027年4月から定年を70歳に引き上げると同時に、退職金の積み立ても70歳まで