21世紀で初となる、ワールシリーズ2連覇を果たしたドジャース。地元ロサンゼルスでは11月3日（日本時間4日）に優勝を祝うパレードが行われ、大谷翔平（31）も妻・真美子さん（28）とバスから手を振り、ファンの歓声を浴びていた。スポーツ紙記者が語る。【写真】大谷翔平と歩く真美子さんのバッグについていたBTS・Vのグッズ『TATA』のぬいぐるみ。ベビーカーからは娘の足が見えていた「昨年は愛犬・デコピンもパレードのバスに