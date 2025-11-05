日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 50996( 48096) 3月限 922( 197) TOPIX先物 12月限 57665( 56545) 日経225ミニ 11月限 41117( 41117) 12月限651608(65160