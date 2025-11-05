5日の衆議院・代表質問で、国民民主党の玉木雄一郎代表が政治とカネの問題について質問する中で、「日本維新の会の大臣がいらっしゃらないので、代わりに高市総理に答弁を求めます」という異例の展開があった。【映像】高市総理の答弁→議場内で笑い（実際の様子）玉木氏は政治とカネの問題で、「今日の混乱した政治状況を招いた一番の理由が“政治とカネ”であれば、せめて企業団体献金を受け取る主体を、原則党本部や都道府