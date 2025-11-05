ＥＬＥＭＥＮＴＳが堅調に推移している。同社グループのＬｉｑｕｉｄはきょう、０１銀行（大阪府吹田市）にオンライン本人確認サービス「ＬＩＱＵＩＤｅＫＹＣ」を提供したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 ０１銀行は２５年２月に銀行免許を取得し、７月にサービスを開始した事業者向けデジタルバンク。「ＬＩＱＵＩＤｅＫＹＣ」を導入したことで、ビジネスロӦ