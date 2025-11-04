韓国の前の政権との癒着疑惑で逮捕・起訴されている旧統一教会トップ・韓鶴子被告が、持病の治療のため一時釈放されました。4日夕方、支持者の歓声を浴びながらソウル拘置所を出たのは、韓国の旧統一教会トップ・韓鶴子被告です。持病の治療で入院するため、きょうから7日夕方まで一時釈放されることになりました。韓鶴子被告をめぐっては、教団に便宜を図ってもらうため教団の元幹部らと共謀し、尹錫悦前大統領の妻・金建希被告や