高市早苗首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が４日、衆院本会議で始まり、高市首相にとっては本格的な与野党論戦デビューを果たした。トップバッターを務めた立憲民主党の野田佳彦代表は政治とカネの問題を取り上げ、企業団体献金の規制強化を求めた。これに高市首相は「大切なことは、二度とこのような事態を繰り返さないことです。政治とカネの問題には厳しい姿勢でいどみ、改正政治資金規正法をはじめ、ルールを徹