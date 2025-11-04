タレントの藤本美貴が４日、都内でレバウェル介護「いつもそばにいるよ。」キャンペーンオープニングイベント＆シナモロール応援隊長就任式に出席した。介護に対する理解と関心を深めるイベント。藤本は事前に募集した介護現場で働く人の様々な悩みに対して一つひとつ丁寧に寄り添った。「苦手な上司と２人で夜勤になったときにどう対処すれば良いのか」という悩みに対しては「諦める」と回答。「嫌いな先輩と一緒なのは諦め