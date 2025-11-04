【ロンドン共同】英BBC放送などは3日、英シェフィールド・ハラム大が中国当局の圧力を受け、教授による新疆ウイグル自治区の強制労働に関する人権問題の研究を中止させていたと報じた。中国当局が嫌がらせや脅迫を繰り返していたことが大学の内部文書で明らかになったとしている。BBCによると、中国当局者とみられる人物が中国にいる大学職員を脅迫し、少数民族ウイグル族の人権侵害に関するローラ・マーフィー教授の研究を中