NY株式3日（NY時間09:45）（日本時間23:45） ダウ平均47459.22（-103.65-0.22%） ナスダック23899.66（+174.70+0.74%） CME日経平均先物52625（大証終比：+155+0.29%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落の一方、ＩＴ・ハイテク株は買われており、ナスダックは上昇している。本日から１１月相場入りだが、先週のマグニフィセント７の決算を無難に通過したこともあり、本日は半導体などＩＴ・ハイ