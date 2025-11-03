セリエA第10節が2日に行われ、パルマ・カルチョとボローニャが対戦した。アシスタントコーチとしてアーセナルを支えたカルロス・クエスタ氏を新監督として招へいしたパルマ・カルチョだが、セリエAではここまで1勝4分4敗と苦しい戦いが続いている。そんな中でも、在籍2年目の日本代表GK鈴木彩艶はここまで9試合すべてに先発フル出場し、随所で好セーブを披露するなど最後尾からチームを牽引。5試合ぶりの白星を目指す今節のエ