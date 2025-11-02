国連は、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」の加盟国に隔年で提出を義務づけた温室効果ガス排出量などの集計結果を、初めて発表した。森林などによる吸収分を差し引いた２０２１年の実質排出量は、０５年に比べて１２・６％増えたという。国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）はブラジルで１０日、開幕する。国連は今年４月までに提出を終えた日本など１０９か国中、データが比較できる８１か国を対