来週（2025年11月3日〜11月9日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年10月27日〜11月2日｜総合運＆恋愛運TOP３『ある程度なら良い評価もあります』｜総合運｜★★★☆☆自分の良い所は変わらずあって、それを周囲の人達も認めてくれています。でも、それ以上