【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『ある程度なら良い評価もあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の良い所は変わらずあって、それを周囲の人達も認めてくれています。でも、それ以上に良い所や才能のある人が現れていて、色々と敵わないです。仕事や公の場では味方に付けるとライバルが去っていってくれそうな人がいます。謙虚な姿勢で掴みましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
仲良くなれても優しくしてもらえても、相手の中での自分の優先順位がなかなか上がらない時でしょう。勢いで向き合おうとせずに、相手の好みやこだわりを把握しましょう。シングルの方は、周りの人に流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手にばかり完璧さを求めないように気をつけましょう。
｜時期｜
11月5日 悩みが減る ／ 11月9日 勢いで動いてしまう
｜ラッキーアイテム｜
チョコミント
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞