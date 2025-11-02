人間である以上、「失敗」や「誤算」は常につきまとう。Appleも例外ではないかもしれない。「噂通りの極薄iPhone」と評され、普及が期待されていたiPhone Air。しかし、一部の報道によると、その需要はほとんどなく、Appleは製品の減産を余儀なくされているという。これが事実だとしたら、あれほど期待を集めていた画期的な新型iPhoneは、期待外れの製品だったということになってしまう。iPhone Airの需要は「ほとんどない」？「iP