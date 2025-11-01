10月31日に公開初日を迎えた映画『爆弾』の初日舞台あいさつが、東京・新宿ピカデリーでおこなわれ、主演の山田裕貴をはじめ、佐藤二朗、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、永井聡監督らが出席した。「本作は、『このミステリーがすごい! 2023年版』で1位を獲得した、呉勝浩氏の同名小説の実写化です。佐藤二朗さんが扮する『都内に仕掛けられた爆弾が、秋葉原で爆破したあと、1時間おきに3回爆発する』と予告する謎の霊