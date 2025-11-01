大谷翔平選手が所属する『ロサンゼルス・ドジャース』が2年連続のワールドシリーズに出場し、日本中が盛り上がっている。彼が打席に入ると必ず目に入ってくるのが、バックネット下に掲出されている日本企業の広告だろう。【写真】大谷や山本らの背後に映し出される「日本企業」の広告スポンサー収入は約2億ドル「セブン‐イレブンやデロイト トーマツ グループ、ディップ株式会社など、MLBの国内オフィシャルパートナーになって