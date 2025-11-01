スタジオジブリの映画『紅の豚』に登場した飛行艇「サボイアS－21」が、ジブリパークのある愛・地球博記念公園のカフェテリアで展示されました。サボイアS－21は、映画『紅の豚』の主人公、ポルコ・ロッソが乗った飛行艇で、今回展示されるのは全長およそ7.8m、両翼およそ10mの木製のオブジェです。2025年9月まで東京で開かれた「ジブリの立体造型物展」で展示されていましたが、展覧会が終わって移設され