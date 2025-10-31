日本と海外とで、子育ての仕方に違いはあるのか。移住先のフランスで9歳、7歳、1歳の3人の子どもを育てるデジタルクリエイターのロッコさんは「フランスでは、大人が先回りして子どもに手を貸すことは少なく、見守る子育てが主流だ」という――。※本稿は、ロッコ『フランス人はママを理由に諦めない』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／filadendron※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／filadendron