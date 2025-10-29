スターバックスは、11月1日よりホリデーシーズン第1弾『Holiday1』シリーズを発売する。今年は『RED CUP』や『ジンジャーブレッドマン』をモチーフされたグッズがそろった。限定のフードやグッズ、ギフトアイテムが全国の店舗およびオンラインストアで展開される。ホリデーの訪れを感じる華やかなラインナップがそろった。【画像】カップを運ぶジンジャーブレッドマンも、可愛すぎるグッズ全部見せジンジャーブレッドマンをデ