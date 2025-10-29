大相撲九州場所に向けて本格的に始動した豊昇龍（奥）＝福岡県糸島市大相撲の横綱豊昇龍が29日、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）に向けて本格的に始動した。福岡県糸島市の立浪部屋で幕下以下の力士と11番取って全勝。横綱初制覇が懸かる一年納めの場所へ「普通に（状態は）いいのではないか。九州は好きなのでね」と意欲をにじませた。5戦全勝で優勝を飾ったロンドン公演から22日に戻った。先場所は大の里との横