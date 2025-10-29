「アイドルがやればねこれがこうですよ」――SNS（X）で自身の中学時代と現在の「ビフォーアフター」写真を公開し、7万もの「いいね」を集めたアイドルグループ「ココロシンドローム」黄色担当の雨宮ひいとさん。水泳に打ち込み、アニメ好きだった中学生が、なぜ人気アイドルへと変貌を遂げたのか。《激変！！》「整形してるよね」「別人の写真でしょ」との声も…非モテ女子⇒『超カワイイアイドル』に変身した姿を見るSNSで大バ