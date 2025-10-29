《私の息子が北京オリンピック日本代表の濱田海人から受けた性被害を公表します》

【写真】小学生のころ性加害をしたとされる五輪選手

10月25日、X上で冒頭のような投稿が話題を呼んだ。本投稿は10月28日午後現在で、300万回以上の表示がされている。

スノボ五輪選手に性加害疑惑

「投稿主は性被害を受けた息子の親だとされており、《息子が9〜10歳、濱田氏が11〜12歳だった2年間（被害が確実にあったと証明できる時期）1.肛門に濱田氏の性器を挿入される 2.濱田氏の性器を舐めさせられる 3.濱田氏の精液を舐めさせられるといった性暴力を受けました》と告白。

性加害者として、名前が挙がっている濱田海人さんはスノーボード選手で2022年の冬季オリンピックには日本代表として出場。ジュニア時代には世界大会での優勝経験もある実力者で、数々の大会で好成績を残しています」（スポーツ紙記者、以下同）

オリンピック代表選手に性被害を受けたという衝撃の投稿。投稿の中では、濱田選手が性加害を認めたということも記されているという。

「3つの性加害を認めた一方で、スポンサー等には“子どもの頃の悪ふざけ"と伝えているといいます。性加害のあった当時の年齢が刑事事件に問える年齢ではなかったことから、損害賠償請求で話し合いを始めたそうです。

しかし、話し合いが進むと、一転し被害内容は認めず、謝罪もせずに示談金を支払うことで終わらせようとしてきたとのこと。被害者やその家族は、罪を認め謝罪してもらうことを目的にしていたため、示談金は受け取らなかったそうです」

スポンサー契約のムラサキスポーツの回答

投稿によると、濱田選手は自身の活動を優先させ、スポンサーもこの状況を理解していながら、契約を更新し続けているという。本投稿に対しては、

《小6か中1でこんな知識があって 実行した事に驚く》

《小学生でそんな事するとか常軌を逸してる…》

《11歳でそんな事をやるなんてどういう育ち方したんだろ?》

と当時の年齢に驚きの声が上がる一方で、

《真偽の程がわからない情報に何人も一切乗ってはいけない》

《これ名誉毀損じゃないですか?》

と濱田選手側からのコメントが出ていないことを懸念し、慎重に判断しようとする人も散見された。

濱田選手とスポンサー契約をしているムラサキスポーツはこの投稿について知っているのか。投稿内容は事実なのか。問い合わせてみると、

「現在、濱田海人から弁護士を立てて先方と交渉中であるとの報告を受けております。

交渉中の案件でもあり、弊社としてこの件に関してコメントすることは差し控えさせていただきます」（株式会社ムラサキスポーツ担当者）

と回答があった。

真偽はまだわからないが、何歳だろうが、性暴力は許される行為ではない。