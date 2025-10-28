ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 巨人 桑田真澄2軍監督が電撃退団…27日までフェニックス・リーグで指… 桑田真澄 巨人（読売ジャイアンツ） プロ野球ニュース デイリースポーツ 巨人 桑田真澄2軍監督が電撃退団…27日までフェニックス・リーグで指揮も 2025年10月28日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 巨人の桑田真澄2軍監督が今季限りで退団すると28日、分かった 球団からはフロントへの転身を打診されたが、これを固辞した形 27日までフェニックス・リーグで指揮するも、急転直下の決定となった 記事を読む おすすめ記事 「遺品の中に、お子さんの給食費の領収書が…」クマ被害で亡くなった笹崎勝巳さんのプロレスレフェリーとしての“実直な素顔”と“家族への想い”【岩手県北上市・温泉旅館従業員死亡】 2025年10月27日 10時59分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「即時入院＆体調不良」で活動休止発表の大食い双子YouTuber、2週間前の『世界くらべてみたら』で見せていた“予兆” 2025年10月27日 19時50分 自称21歳と発表、実は中2で… 茨城県警「氏名、年齢偽られ」 2025年10月27日 21時40分 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分