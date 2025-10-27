山本由伸 PHOTO:Getty Images 2025年10月25日（日本時間26日）、トロントで行われたワールドシリーズ第2戦で、ロサンゼルス・ドジャースがブルージェイズを5-1で下し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。 先発の山本由伸投手が9回を投げきり、わずか1失点の完投勝利。ポストシーズン2試合連続の完投という圧巻の内容に、デーブ・ロバーツ監督も試合後の会見で最大級の賛辞を贈った。